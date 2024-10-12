В Ахматовском районе Грозного произошел взрыв на заправке

В Ахматовском районе Грозного на проспекте Мохаммеда Али произошел сильный хлопок. По предварительной информации, инцидент произошел на заправке.

Очевидцы сообщают о нескольких пострадавших после случившегося. Также говорится о том, что одна из цистерн отлетела на несколько десятков метров от АЗС.

27 сентября еще один взрыв произошел на автозаправочной станции на федеральной трассе на окраине Махачкалы. В тот день из-за инцидента разрушилось здание АЗС, а после огонь распространился на техстанцию и столовую. Жертвами происшествия стали 13 человек, еще 11 россиян пострадали.

Олег Исаков