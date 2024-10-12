В Казани отопление до сих пор не подали в 14 многоквартирных домов

Фото: Динар Фатыхов

С начала отопительного сезона в Татарстане без тепла остаются 94 многоквартирных дома, из которых 14 находятся в Казани. Об этом сообщил глава Минстроя республики Марат Айзатуллин. Напомним, что отопительный сезон по республике стартовал 7 октября.

По его словам, в регионе к отоплению уже подключены 17 884 многоквартирных дома.

— Остаются 94 многоквартирных здания. Это 14 домов в Казани и 80 домов в Нижнекамском районе. Из них в 29 домах в Нижнекамске еще не завершен капитальный ремонт, — подчеркнул Айзатуллин.

Он добавил, что общая готовность социальных объектов в Татарстане составляет 99,6%. Запущены 3210 котельных, все объекты социальной защиты, образования, здравоохранения, спорта и молодежи отапливаются. Тепло подано в 1 908 объектов культуры, за исключением одного дома культуры в Чистополе, где в настоящее время проводится капитальный ремонт.



Олег Исаков