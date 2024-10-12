За прошедшую ночь ПВО уничтожила 47 украинских беспилотников над Россией
За минувшую ночь силы ПВО уничтожили 47 украинских беспилотников над территорией российских регионов.
Как сообщило Минобороны России, большая часть нейтрализована над Азовским морем и Краснодарским краем — 16 и 17 соответственно. Также 12 БПЛА подбили над территорией Курской и еще два — над Белгородской областью.
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