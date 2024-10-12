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За прошедшую ночь ПВО уничтожила 47 украинских беспилотников над Россией

08:07, 12.10.2024
За прошедшую ночь ПВО уничтожила 47 украинских беспилотников над Россией
Фото: Динар Фатыхов

За минувшую ночь силы ПВО уничтожили 47 украинских беспилотников над территорией российских регионов.

Как сообщило Минобороны России, большая часть нейтрализована над Азовским морем и Краснодарским краем — 16 и 17 соответственно. Также 12 БПЛА подбили над территорией Курской и еще два — над Белгородской областью.

Олег Исаков

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