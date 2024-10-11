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В Татарстане ожидается аномально низкая температура

13:59, 11.10.2024
В Татарстане ожидается аномально низкая температура
Фото: Динар Фатыхов

Согласно информации Гидрометцентра России, в период с 11 по 20 октября 2024 года средняя температура воздуха в Татарстане ожидается на 3 градуса ниже климатической нормы. Нормы составляют +5,4 градуса для региона и +5,8 градуса для Казани.

Данные прогнозы могут повлиять на планирование мероприятий и подготовку к холодам. Жителям региона рекомендуется обратить внимание на изменения в погодных условиях и соответствующим образом подготовиться.

Напомним, что в республике холодный арктический воздух принесет порывистый ветер и постепенное рассеивание облаков. В ночные часы ожидается дополнительное выхолаживание. По прогнозам, антициклон будет удерживать власть в регионе до середины следующей недели, осадки в это время не ожидаются.

Прогноз погоды:

  • 11 октября: ночью от 0 до -5°C, днем до +7°C, местами ожидается сильный ветер порывами 15—17 м/с;
  • 12 октября: ночью от -3 до -8°C, днем до +7°C;
  • 13 октября: ночью от -3 до -8°C, на юге и востоке Татарстана до -10°C, днем до +9°C.
Анастасия Фартыгина

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Общество Татарстан

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