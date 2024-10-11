Россия и Китай провели первое совместное патрулирование в Тихом океане

Пограничники России и Китая провели первое совместное патрулирование в северной части Тихого океана. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Оно проходило в период 20 сентября по 10 октября. Как уточняется, в будущем такое взаимодействие продолжат в интересах дальнейшего укрепления и развития добрососедских отношений, обеспечения безопасности России и Китая на морских направлениях.

Совместная корабельная группа из пограничных сторожевых кораблей «Петропавловск-Камчатский» и «Анадырь», а также двух патрульных кораблей Береговой охраны КНР «Мэйшань» и «Сюшань» пересекла Японское море, вошла в район действия Конвенции о сохранении и управлении рыбными ресурсами в открытом море северной части Тихого океана и далее — в акваторию Берингова моря с последующим выходом в Чукотское море через Берингов пролив.



Как отметили в ЦОС, российские и китайские моряки продемонстрировали хорошую морскую выучку и профессионализм, а экипажи палубных вертолетов обоих государств проявили высокое летное мастерство.

Олег Исаков