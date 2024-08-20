В России предложили скорректировать среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в регионах

Фото: Динар Фатыхов

Минстрой предложил скорректировать среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в регионах на IV квартал 2024 года, сообщает РБК.

Согласно инициативе, в некоторых субъектах России стоимость квадратного метра увеличится до 6,4%, в других — понизится до 2,3%, а где-то останется на прежнем уровне. Самый высокий рост ожидается в Астраханской области (6,4%), Чечне (5,6%) и Крыму (5,4%).

Снижение стоимости предполагается в Дагестане (-2,3%), Северной Осетии — Алании (-1,8%) и Ленинградской области (-0,9%). В Санкт-Петербурге показатель не изменится, оставшись на уровне 165,3 тыс. руб. за кв. м. В Москве стоимость вырастет на 3,6%, до 178 тыс. руб., в Московской области — на 1,8%, до 155,9 тыс. руб.

Напомним, столица Татарстана заняла первое место в рейтинге городов-миллионников России по росту цен за 1 кв. м на рынке новостроек за год. В июне 2024 года средняя цена первичного «квадрата» в Казани составила 259,6 тыс. рублей, что на 37% больше, чем в июне прошлого года.

Разиль Самигуллин