Владимир Путин назначил Максима Вакштейна главой фонда перспективных исследований
Президент России Владимир Путин назначил Максима Вакштейна главой фонда перспективных исследований (ФПИ), ранее он занимал пост руководителя информационных исследований. Тем же указом главы государства от должности освобожден нынешний глава фонда Андрей Григорьев, сообщает ТАСС.
ФПИ занимается научными исследованиями в интересах безопасности и обороны России. Целью организации является достижение качественно новых результатов в военно-технической сфере.
На прошлой неделе Владимир Путин назначил Анну Цивилеву статс-секретарем — замминистра обороны страны. Распоряжение главы государства вступило в силу 17 августа.
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