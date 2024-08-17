Владимир Путин назначил Анну Цивилеву статс-секретарем — замминистра обороны
Президент России Владимир Путин назначил Анну Цивилеву статс-секретарем — замминистра обороны страны. Распоряжение главы государства вступает в силу с сегодняшнего дня. Данный указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
— Назначить Цивилеву Анну Евгеньевну статс-секретарем — заместителем Министра обороны Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности, — говорится в документе.
Напомним, в июне Владимир Путин назначил Анну Цивилеву на пост заместителя министра обороны. В рамках должности ей было поручено отвечать за социальное и жилищное обеспечение военных.
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