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Владимир Путин назначил Анну Цивилеву статс-секретарем — замминистра обороны

16:26, 17.08.2024

Президент России Владимир Путин назначил Анну Цивилеву статс-секретарем — замминистра обороны страны. Распоряжение главы государства вступает в силу с сегодняшнего дня. Данный указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

— Назначить Цивилеву Анну Евгеньевну статс-секретарем — заместителем Министра обороны Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности, — говорится в документе.

Напомним, в июне Владимир Путин назначил Анну Цивилеву на пост заместителя министра обороны. В рамках должности ей было поручено отвечать за социальное и жилищное обеспечение военных.

Разиль Самигуллин

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