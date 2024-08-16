В Казани подвели промежуточные итоги перехода на бескондукторную систему оплаты проезда

Фото: Динар Фатыхов

В июле в Казани завершился переход на бескондукторную систему оплаты проезда на всем наземном электрическом транспорте. Об этапах реализации этой системы рассказал заместитель гендиректора МУП «Метроэлектротранс» Алексей Варин.

Он отметил, что у бескондукторной системы большие перспективы. Большинство пассажиров ведут себя сознательно: 84% граждан оплачивают поездку без напоминания, по собственной инициативе, 14,6% расплачиваются после обращения контролера и только 1,4% пассажиров отказываются от оплаты даже после того, как их забывчивость обнаруживается мобильными бригадами ревизоров.

— Чтобы мотивировать людей на покупку билета, необходимо повышение штрафа за безбилетный проезд. На сегодняшний день в соответствии со статьей 5.1, «Кодекс Республики Татарстан об административных правонарушениях» от 19.12.2006 г. №80-ЗРТ безбилетный проезд на автомобильном и городском электрическом транспорте общего пользования влечет наложение административного штрафа в размере 300 рублей, — сказал Варин.

Предложение об увеличении штрафа рассматривается правительством Республики Татарстан. Есть вероятность, что к концу года штраф будет увеличен до 2 500 рублей.



Варин также сообщил, что уже можно подвести промежуточные итоги за летние месяцы с учетом затрат на ежемесячную оплату аренды оборудования и сервисное обслуживание ПО, фонда заработной платы кондукторов, задействованных на маршрутах в качестве сопровождающих. Потеря доходов в целом не превышает 10%, а экономия составляет почти 1,2 млн рублей.

Рената Валеева