«Вопрос обсуждается»: замминистра культуры Татарстана рассказала о картах «Толстого» и «Тукая»

Фото: Екатерина Петрова

В Татарстане ведется проработка вариантов карт «Толстого» и «Тукая» по аналогии с уже существующей «Пушкинской картой». Об этом рассказала первый замминистра культуры республики Юлия Адгамова.

По ее словам, вопрос находится на стадии обсуждения и по нему было выдвинуто множество предложений. Однако на данный момент конкретных «оформленных» идей по созданию карты «Толстого» нет.

— Мы неоднократно поднимали вопрос о необходимости такой карты, но для повышения доступности посещения музеев в Татарстане действует программа «Бесплатный вторник», которая позволяет свободно посещать экспозиции музеев по этим дням недели, — уточнила Юлия Адгамова.

Одновременно с этим рассматриваются вопросы о «карте Тукая» — ее хотят сделать для детей, кто еще не имеет «Пушкинскую карту».

— На текущий момент этот вопрос обсуждается. Для того, чтобы у семей было больше возможностей посещать музеи — с этого года мы внедрили семейный абонемент, который предусматривает льготные условия. По-простому говоря — скидку, — ответила спикер.



Она также сообщила, что в следующем году в Елабуге откроется детский музейный центр с кинозалом и VR-очками. Создание этого центра стало возможным благодаря нацпроекту «Культура».

По этой же программе получилось поднять посещаемость культурных объектов Татарстана в полтора раза — до 90 млн человек в год.

Олег Исаков