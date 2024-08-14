Вопреки санкциям: с начала года из Японии в Россию ввезли 144 тыс. автомобилей

Фото: Динар Фатыхов

За первые семь месяцев 2024 года через таможню Владивостока в Россию ввезли 144 тыс. автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу таможни.

Стоит отметить, что среднемесячный объем ввоза остался на уровне прошлого года, несмотря на то, что год назад Япония расширила санкции против России. 144 тыс. — это только автомобили физических лиц, ввезенные ими для личного пользования. Из них в июне таможенники оформили 26 тыс. — примерно на 500 машин больше, чем было в июне.

После введения Японией запрета на экспорт новых и подержанных автомобилей с двигателями объемом свыше 1,9 литра, а также всех гибридов и электрокаров, число оформляемых машин резко сократилось и продолжало падать до ноября. Затем ввоз вновь начал расти.

Рената Валеева