Спрос на книги о праве вырос более чем в восемь раз

Фото: Мария Зверева

Книжный сервис «Литрес» провел исследование, которое показало значительное увеличение интереса к литературе, связанной с правом. В первой половине 2024 года спрос на книги по теме права вырос более чем в восемь раз (848%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшей популярностью пользуются книги по истории права, уголовно-исполнительному и страховому праву.

Наибольший рост зафиксирован в категории «История права» — спрос на такие книги вырос более чем в восемь раз (848%) по сравнению с первой половиной 2023 года. Среди наиболее востребованных произведений — книга Натальи Шатихиной «Право налево», работа А.Б. Венгерова «Теория государства и права», а также пособие О.А. Кудинова «Римское право. Схемы и комментарии».

В категории «Уголовно-исполнительное право» спрос увеличился в три раза (318%). В лидерах по продажам — различные разделы «Комментария к Уголовному кодексу РФ» А.В. Бриллиантова и В.А. Давыдова. Также популярностью пользуется учебное пособие Георгия Русанова «Противодействие легализации преступных доходов».

Рост популярности книг по страховому праву составил 143%. Читатели чаще всего выбирают учебники и пособия, такие как «Страховой бизнес» авторов Финансового университета при правительстве РФ и работа В. Ю. Абрамова «Все об ОСАГО для страхователей, потерпевших и страховщиков».

Спрос на литературу по бюджетному праву вырос на 88%, где лидируют тексты нормативно-правовых актов, включая «Бюджетный кодекс РФ» с дополнениями и пособие Дмитрия Шевелько «Неэффективное использование средств: правовое регулирование и практика».

В категории «Уголовное право» рост составил 35%, с наибольшей популярностью учебников и комментариев к Уголовному кодексу РФ. Среди них выделяется книга С.И. Буза «Уголовный кодекс в схемах. Особенная часть».

Исследование также выявило, что среди пользователей в Татарстане наибольшей популярностью пользуется книга Натальи Шатихиной «Право налево» в текстовом и аудио-форматах.

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Екатерина Петрова