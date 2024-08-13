Неоконченный роман Зоры Нил Херстон издадут спустя 65 лет после ее смерти

Фото: Екатерина Петрова

Последний роман известной американской писательницы и культурного антрополога Зоры Нил Херстон, который до этого времени оставался неизданным, увидит свет в январе 2025 года. Книга под названием «Жизнь Ирода Великого» станет продолжением романа «Моисей, человек горы», написанного в 1939 году.

Рукопись долгое время находилась в архивах Университета Флориды и была доступна лишь узкому кругу исследователей. Несмотря на то что роман остался незавершенным, он будет опубликован в этом виде, с дополнительными комментариями от академического критика Деборы Плант.

Произведение представляет собой исторический роман, посвященный жизни Иродa Великого — иудейского царя I века до н. э. В библейских текстах Ирод известен как правитель, приказавший уничтожить всех младенцев в Вифлееме, однако большинство биографов считают этот эпизод вымышленным. В своей книге Херстон предлагает иную трактовку образа Ирода, представляя его как философа и религиозного лидера, который внес значительный вклад в еврейскую культуру.

Роман «Жизнь Ирода Великого» также включает материалы, которые Херстон собирала в своих письмах друзьям и коллегам, описывая взлеты и падения правления Ирода. Редакционный директор HQ Fiction Клэр Гордон охарактеризовала эту книгу как «настоящее произведение искусства». По ее словам, хотя роман был написан в 1950-х годах, его идеи и сегодня актуальны.

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Екатерина Петрова