Треть россиян летом читают больше книг

Фото: Динар Фатыхов

Литературная платформа «Литнет» и издательская платформа Rugram провели исследование, которое выявило тенденции в предпочтениях читателей в зависимости от времени года. По результатам опроса, 29% читателей учитывают сезонность при выборе книг: 26% респондентов иногда подбирают литературу в зависимости от времени года, а 3% делают это часто.

Летом большинство читателей становится более активными: 33% респондентов признались, что в этот период они читают больше книг, чем в другие сезоны. При этом 14% опрошенных предпочитают легкие произведения в теплое время года, а зимой 10% выбирают более объемные книги, в то время как 9% склонны читать о лете, чтобы отвлечься от холодной погоды.

Наиболее важными факторами при выборе книги оказались описание произведения (79%), жанр (73%), положительные отзывы (57%), а также доступность и стоимость книги (по 52% соответственно). Дата выхода книги (5%) и время года за окном (3%) оказались наименее значимыми для большинства читателей.

Зима, как показало исследование, вызывает у читателей особые предпочтения. Так, 31% респондентов выбирают книги о Новом годе, а весной 25% предпочитают произведения о любви. Осенью 16% читателей тянет к волшебству, а классические произведения летом выбирают лишь 3% опрошенных.

Большинство участников опроса (87%) заявили, что совпадение времени года за окном с временем действия в книге для них не имеет значения. Только 3% респондентов считают этот фактор важным. Кроме того, выяснилось, что время суток также не оказывает значительного влияния на выбор книг: 84% опрошенных не считают это важным, тогда как 14% отметили обратное.

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Екатерина Петрова