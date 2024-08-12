Власти Юты запретили 13 книг в школах штата, в том числе произведения Маргарет Этвуд

Фото: Екатерина Петрова

Штат Юта принял решение изъять 13 книг из школьных библиотек и классов, включая произведения таких известных авторов, как Маргарет Этвуд и Джуди Блум. Согласно новому закону, эти книги подпали под категорию содержащих порнографический или непристойный контент. Теперь образовательные учреждения обязаны ставить защиту детей от негативного влияния незаконной порнографии выше других соображений.

Новые правила требуют удаления всех материалов, в которых описываются сцены секса или мастурбации. Если книга признана нарушающей этот закон хотя бы в трех школьных округах или в двух округах и пяти школах, она должна быть изъята из всех школ штата. Государственный совет по образованию Юты заявил, что обязан составить список запрещенных книг в соответствии с законом и будет соблюдать его.

Организация PEN America, которая занимается защитой свободы слова, отметила, что это первый случай, когда штат требует удалить книги из всех школ. Представители организации выразили обеспокоенность, указывая, что правительство фактически запрещает определенные произведения, такие как «Орикс и Коростель» Маргарет Этвуд, на территории всех школ штата.

Закон Юты — это один из нескольких законов, направленных на ограничение доступа к книгам, вступивших в силу этим летом. Сторонники этих ограничений утверждают, что они необходимы для защиты детей от столкновения с чувствительными темами в библиотеке или классе без надзора родителей.

Список запрещенных книг также включает несколько произведений популярной писательницы фэнтези Сары Дж. Маас, такие как «Королевство шипов и роз» и «Королевство гнева и тумана». Среди других запрещенных книг — роман Джуди Блум «Навсегда», графический роман «Одеяла» Крейга Томпсона и «Наклон» Эллен Хопкинс, который рассказывает о проблемах подростков.

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Екатерина Петрова