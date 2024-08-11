На аукционе в Москве продан редкий экземпляр книги Иоанна Златоуста за 1,1 млн рублей

В Литфонде 8 августа прошел аукцион, на котором были выставлены редкие книги и исторические документы. Одним из наиболее ценных лотов стал редкий экземпляр книги Иоанна Златоуста «Маргарит», изданной в Остроге 16 июля 1595 года. Эта книга — одно из первых печатных сочинений на восточнославянских землях и относится к числу особо ценных книжных памятников.

Книга была продана за 1,1 млн рублей. Экземпляр сохранился в очень хорошем состоянии, несмотря на некоторые следы воздействия влаги и пятен масла. Переплет, выполненный в начале XIX века, также сохранился почти полностью, за исключением небольших загрязнений и потертостей кожи.

Особый интерес вызывает ряд записей на украинском и польском языках, датированных XVII–XVIII веками. Эти надписи добавляют экземпляру уникальности и исторической значимости.

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Екатерина Петрова