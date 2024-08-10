На торги выставят редчайшие издания XVI века: львовский «Апостол» Ивана Федорова и уникальные манускрипты

В рамках Екатеринбургского Международного книжного фестиваля «Красная строка» аукционный дом «Литфонд» представит на торгах два уникальных лота, каждый из которых представляет значительную историческую ценность и привлекает внимание коллекционеров и музеев.

Первый лот — редчайшее издание львовского «Апостола» Ивана Федорова, напечатанного в 1574 году. Этот богослужебный сборник на церковнославянском языке включает в себя части Нового Завета и стихи из Псалтири. Издание уникально тем, что представляет собой неучтенный экземпляр, отсутствующий в известных библиографиях. На одном из разворотов книги сохранилась рукописная запись от 26 октября 1602 года. Кроме этого, у книги кожаный переплет XIX века. Стартовая цена лота составляет 6 млн рублей, и, по мнению экспертов, она может значительно возрасти в ходе торгов.

Второй лот — коллекция славянских рукописей XVI века. Эти древние манускрипты представляют собой уникальные образцы старославянского письма и литературы того времени. Каждый манускрипт обладает своей историей и отражает богатую культурную традицию. Эксперты отмечают, что подобные артефакты редко появляются на аукционах, что делает их особенно привлекательными для частных коллекций и музеев.

Торги приурочены к 460-летию русского книгопечатания и пройдут 23 августа в Екатеринбурге.

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Екатерина Петрова