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Universal Pictures экранизирует мемуары Бритни Спирс «Женщина во мне»

19:27, 08.08.2024 Сюжет:  Книжная полка «Реального времени»
Universal Pictures экранизирует мемуары Бритни Спирс «Женщина во мне»
Фото: Скриншот с сайта Lenta.ru

Кинокомпания Universal Pictures получила права на экранизацию бестселлера Бритни Спирс «Женщина во мне». Режиссером проекта станет Джон М. Чу, известный по фильму «Иллюзия обмана — 2», а продюсером — Марк Платт.

Universal выиграла права на мемуары лауреатки премии «Грэмми» в условиях жесткой конкуренции. Книга, выпущенная в октябре прошлого года, продалась тиражом более 2,5 млн экземпляров только в США. В своем произведении Спирс откровенно рассказывает о музыкальной карьере начиная с участия в «Клубе Микки-Мауса» и заканчивая громким делом о ее опекунстве. В книге подробно освещаются ее отношения с бывшим парнем Джастином Тимберлейком и семьей, а также описываются попытки окружающих контролировать ее жизнь.

В России мемуары Бритни Спирс выйдут осенью этого года в издательстве «Бомбора».

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова

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