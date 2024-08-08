Universal Pictures экранизирует мемуары Бритни Спирс «Женщина во мне»

Кинокомпания Universal Pictures получила права на экранизацию бестселлера Бритни Спирс «Женщина во мне». Режиссером проекта станет Джон М. Чу, известный по фильму «Иллюзия обмана — 2», а продюсером — Марк Платт.

Universal выиграла права на мемуары лауреатки премии «Грэмми» в условиях жесткой конкуренции. Книга, выпущенная в октябре прошлого года, продалась тиражом более 2,5 млн экземпляров только в США. В своем произведении Спирс откровенно рассказывает о музыкальной карьере начиная с участия в «Клубе Микки-Мауса» и заканчивая громким делом о ее опекунстве. В книге подробно освещаются ее отношения с бывшим парнем Джастином Тимберлейком и семьей, а также описываются попытки окружающих контролировать ее жизнь.

В России мемуары Бритни Спирс выйдут осенью этого года в издательстве «Бомбора».

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова