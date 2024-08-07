Умер детский писатель Джереми Стронг

Фото: Екатерина Петрова

Британский детский писатель Джереми Стронг скончался в возрасте 74 лет. Издательство Scholastic выразило глубокую скорбь по поводу утраты автора.

Джереми Стронг родился в 1949 году в Лондоне и изучал английский язык в Йоркском университете. Он работал учителем и директором школы, а в 1991 году полностью посвятил себя писательской деятельности. За свою карьеру он написал более 100 книг для детей, издававшихся под лейблами Puffin и Scholastic.

Продажи книг Джереми Стронга составили 1,6 млн экземпляров на сумму 6,3 млн фунтов стерлингов. В этом году Стронг заключил договор с Scholastic на публикацию своей последней книги «Лиса идет на север». Это сказка о дружбе и прощании с близкими. Литературный агент Стронга отметил, что дети обожали его юмор, а многие полюбили чтение благодаря его книгам.

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Екатерина Петрова