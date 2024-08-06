В России объем выдачи льготной ипотеки сократился до 192 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

В июле за первые четыре недели после завершения программы массовой льготной ипотеки объем выдачи кредитов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократился втрое, примерно до 192 млрд рублей.

— По оперативным данным АО «Дом.РФ», по льготным ипотечным программам в первые четыре недели июля было предоставлено около 192 миллиардов рублей, что втрое меньше значения за аналогичный период июня — 578 миллиардов рублей, — говорится в информационном бюллетене Банка России.

Центробанк отметил, что за период действия льготной ипотеки было предоставлено 1,6 млн кредитов на общую сумму в 6,1 трлн рублей. Данный показатель составляет почти четверть всех выданных ипотечных жилищных кредитов (ИЖК): 21,1% общего количества и 24,7% общего объема, сообщает РИА «Новости».

В организации добавили, что за время действия «Семейной ипотеки» и до ее изменения в нынешнем году ею воспользовались 1,1 млн раз, общая сумма кредитования по программе составила 5,1 трлн рублей.

Напомним, в прошлом месяце Татарстан вошел в топ-10 регионов по развитию ипотеки. Так, в республике за 12 месяцев на одну тысячу человек выдали 34,8 ипотечного кредита. Данный показатель является восьмым в рейтинге.

Разиль Самигуллин