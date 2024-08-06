Завтра на территории Татарстана ожидаются грозы, град и кратковременные усиления ветра

Фото: Динар Фатыхов

Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий на территории республики. Завтра в регионе днем прогнозируется гроза, град, сильные дожди, а также кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с.

Также на территории Татарстана 7 августа ночью и утром ожидается туман, сообщает Гидрометцентр республики.

По предварительному прогнозу, в пятницу и в субботу в регионе ожидается понижение температуры воздуха. Так, в республике в выходные столбики термометров покажут от +18 до +23 градусов.

Разиль Самигуллин