В Татарстане на этой неделе ожидается до +29 градусов и дожди

Фото: Максим Платонов

На этой неделе в Татарстане будет наблюдаться теплая, но дождливая погода. Днем температура может колебаться до +29 градусов, периодически возможны кратковременные грозы и туман, сообщает Гидрометцентр республики.

Ночью и утром 6 августа без существенных осадков, местами ожидается туман. Днем в некоторых районах, особенно на востоке Татарстана, пройдет кратковременный дождь с грозой и усиление ветра до 15–17 метров в секунду. Температура ночью составит +12 до +17 градусов, а днем повысится до +29.

7 августа днем местами возможны кратковременные грозы, ночью — дожди. Ночью ожидается от +12 до +17 градусов, а днем — от +23 до +28.

На следующий день грозы могут отмечаться на протяжении всего дня. Температура днем составит до +27 градусов.

В пятницу и субботу, 9 и 10 августа, ожидается понижение столбика термометра — днем температура ожидается около +18 — +23 градусов, местами дожди.

Дарья Пузикова