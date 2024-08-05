Директору спортшколы в Новошешминске предъявили обвинение из-за гибели ребенка в бассейне
Следком Татарстана предъявил обвинение директору спортивной школы в Новошешминске после гибели ребенка в бассейне.
По версии следствия, обвиняемая не обеспечила бассейн спасательным оборудованием и не организовала работу инструктора, ответственного за безопасность посетителей.
Напомним, 30 мая ребенок, который не умел плавать, пошел купаться в бассейн с двумя сверстниками без присмотра взрослых. В результате мальчик утонул.
В настоящее время следственные органы возбудили уголовное дело. Проводятся необходимые действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
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