Директору спортшколы в Новошешминске предъявили обвинение из-за гибели ребенка в бассейне

Фото: Максим Платонов

Следком Татарстана предъявил обвинение директору спортивной школы в Новошешминске после гибели ребенка в бассейне.

По версии следствия, обвиняемая не обеспечила бассейн спасательным оборудованием и не организовала работу инструктора, ответственного за безопасность посетителей.

Напомним, 30 мая ребенок, который не умел плавать, пошел купаться в бассейн с двумя сверстниками без присмотра взрослых. В результате мальчик утонул.

В настоящее время следственные органы возбудили уголовное дело. Проводятся необходимые действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Олег Исаков