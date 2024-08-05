В России отказались от идеи аукционов на «красивые автономера»

Фото: Максим Платонов

Минэкономики и МВД России отказались от создания аукционов для продажи «красивых автономеров». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ правительственных чиновников.

Концепция аукционов разрабатывалась с 2010 года, ведомства даже подготовили проект постановления правительства, который впоследствии был заморожен. Депутаты предполагали, что государство могло бы зарабатывать на этой инициативе до нескольких миллиардов рублей в год.

В 2020 году Минэкономики и МВД разработали проект с правилами проведения аукционов и резервирования номеров. В нем предлагалось ввести пошлину за возможность выбора сочетаний цифр и букв. Номер с сочетанием не более одной цифры и буквы (А111АА или В888ВВ) оценивался в 600 тыс. рублей, а номер с цифрами от 100 до 900 и одной буквой (А100АА) — в 450 тыс. рублей.

Замминистра внутренних дел Александр Горовой подчеркнул, что организация таких аукционов в реалиях настоящего времени не является приоритетом, особенно с учетом необходимости интеграции новых российских регионов в жизнедеятельность страны.

Сейчас «красивые номера» продаются на коммерческих аукционах. Сначала они устанавливаются на дешевые машины-доноры. Гражданин покупает машину, регистрирует ее в ГИБДД, снимает номер и резервирует его за собой, а машину продает обратно продавцу. Цены на такие номера колеблются от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов рублей.

Коллекционер номеров Петр Шляхин считает, что аукционы на государственном уровне были бы гораздо проще, если бы использовали принцип «покупает тот, кто больше заплатит». Он предлагает перевести все номера на свободный рынок и за месяц до начала выдачи определенной серии открывать аукционы через «Госуслуги».

Дарья Пузикова