В Казани прошел праздник «Я выбираю небо!»

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В Казани у Центра семьи «Казан» прошел праздник «Я выбираю небо!». Так, на мероприятии прошла демонстрация истребителей Л-39. Они показали фигуры высшего пилотажа: мертвую петлю, бочку и петлю Нестерова. В шоу приняла участие пилотажная группа «Русь», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Свое мастерство также продемонстрировали пилоты казанских «Ансатов». Они являются основой отечественной санитарной авиации и еще одной из главных визиток авиашоу «Я выбираю небо!».

На празднике была организована выставка «Современные военные техники», где можно было рассмотреть один из главных боевых танков страны — Т-90. Рядом находились стенды и разработки казанских авиабюро, некоторые из которых не имеют аналогов в мире.

В этом году в шоу появилось нововведение, а именно кабина легендарного «Белого лебедя». В точности воспроизведен не только интерьер легендарного Ту-160, но и вид из окна летчика. Судно можно было посетить и даже посидеть на месте пилота.

Напомним, в прошлом году традиционное авиашоу не проводилось. Однако гости мероприятия увидели выступления парашютистов и полеты среднеразмерных и легких самолетов ДОСААФ Татарстана.

Разиль Самигуллин