На трассе М-5 «Урал» «Ниссан» столкнулся с КАМАЗом — погибли три человека
Сегодня на автодороге М-5 «Урал» произошла авария. Водитель автомобиля «Ниссан» выехал на встречную полосу и столкнулся с КАМАЗом, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана.
В результате ДТП погибли три человека. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. После происшествия «Волговятскуправдор» сообщил, что вследствие аварии движение на участке км 1267+700 автомобильной дороги М-5 «Урал» временно закрыто.
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