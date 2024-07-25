Казань готовит конференцию по Степной Евразии: «Изучать ее древнюю историю невозможно, не исследуя Болгар»
Исследования Болгара — одни из определяющих
Первое научное мероприятие Международного центра исследований Степной Евразии, созданного на базе Академии наук Татарстана, прошло в марте этого года. Сейчас уже проводятся научные работы, а в 2025-м планируется международная конференция, рассказал на сегодняшней пресс-конференции директор Института археологии имени Халикова Академии наук Татарстана Айрат Ситдиков.
— В ходе обсуждений с участием Рифката Минниханова (президента Академии наук Татарстана, — прим. ред.) была определена необходимость проведения встреч российских и китайских ученых. На следующий год, ориентировочно в апреле, запланирована конференция с организацией совместных обсуждений по изучению истории, культуры, археологии, этнографии и других гуманитарных направлений с китайскими специалистами, занимающимися проблемами Степной Евразии, — заявил он.
Изучать историю этой древней цивилизации невозможно, не исследуя Болгар.
— Безусловно, в этих вопросах и исследованиях одними из определяющих являются исследования, связанные с Болгарским городищем. Болгар — это уникальное явление. Профессор Вэй в своем выступлении и в ходе ознакомления с музеями Болгарского заповедника отметил его уникальность в европейском пространстве, где в течение 500 лет произошла консолидация огромного информационного пласта, дающего понимание о Степной Евразии, — подчеркнул Ситдиков.
При этом ранее история Поволжья часто оставалась вне зоны внимания китайских ученых, объяснил руководитель центра археологии Китайского университета Минцзу профессор Вэй Цзянь. Сотрудничество с Татарстаном поможет восполнить этот пробел.
Разговоры о сотрудничестве с республикой велись еще шесть лет назад, но планам помешала пандемия, заявил профессор Вэй. Зато сейчас преград для совместной работы нет. Изучение общего прошлого особенно актуально на фоне сближения России и Китая, отмечали эксперты.
В рамках исследования профессор Вэй и доктор наук, сотрудник Университета Внутренней Монголии Нага Тээрбайэр посетили древние городища, расположенные на территории Татарстана: Болгар, Сувар, Биляр. Вместе с ученым из университета Минцзу приехали познакомиться с историей Поволжья и его ученики. Участвовали в экспедиции также студенты Казанского университета. Подготовка молодых специалистов определяет будущее исследований, подчеркнул Ситдиков.
«Нас интересуют письменные источники, которые хранятся в китайских архивохранилищах»
В свою очередь, у татарстанских ученых появилась возможность изучить исторические документы, которыми располагает Китай.
— Нас, как историков, конечно же, интересует источниковая база, письменные источники, которые в огромном количестве хранятся в китайских архивохранилищах, библиотеках. Эти источники еще во многом неизвестны нам и способны пролить свет на многие важные, но в то же время слабоизученные моменты нашей истории, — уверен директор Института истории им. Марджани Академии наук Татарстана Радик Салихов.
По словам Айрата Ситдикова, уже есть первые плоды обмена опытом китайских и татарстанских специалистов:
— В ходе первых обсуждений было понятно, что есть чему поучиться даже в полевой части работы. Это очень интересно, потому что в Китае сложились свои подходы вскрытия культурных напластований, в России — свои, тоже с большим опытом. Эти моменты позволяют нам прийти к выработке, возможно, методических норм.
Он добавил, что коллеги также обсуждали вопросы, связанные с радиоуглеродным датированием, проблемы, относящиеся к материаловедению и технологии. В планах — создание программы ведения совместных работ в этом направлении.
Еще один проект, который реализует Академия наук Татарстана, — это исследование комплекса золотоордынских ханских мавзолеев XIV века у села Лапас в Астраханской области, рассказал Ситдиков. Территория памятника занимает порядка 300 гектаров и включает в себя более 20 погребений. Последние три года ведутся археологические исследования на одном из самых крупных мавзолеев комплекса. «Наша позиция — на этой территории должен быть создан музей, именно на этом месте», — подчеркнул директор Института археологии имени Халикова.
В работе центра заинтересованы и другие страны
Китай не единственная страна, заинтересованная в совместном изучении Степной Евразии.
— Центр именно международный. У нас с китайскими коллегами идут отношения. Хорошие отношения складываются и с монгольскими коллегами. Идет сотрудничество с коллегами из Центральной Азии: Киргизии, Узбекистана, Казахстана, — отметил Ситдиков.
«Венгерские ученые к этим процессам тоже подключены», — дополнил список Салихов.
Как отметил директор Института истории им. Марджани, те исследования, что сейчас ведутся в Центре изучения Степной Евразии, — это лишь начало его деятельности. «Думаю, в ближайшие годы мы сможем более подробно представить и характер сотрудничества, и то, как ведутся проекты», — подытожил Радик Салихов.
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