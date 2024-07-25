Казань готовит конференцию по Степной Евразии: «Изучать ее древнюю историю невозможно, не исследуя Болгар»

Исследования Болгара — одни из определяющих

Первое научное мероприятие Международного центра исследований Степной Евразии, созданного на базе Академии наук Татарстана, прошло в марте этого года. Сейчас уже проводятся научные работы, а в 2025-м планируется международная конференция, рассказал на сегодняшней пресс-конференции директор Института археологии имени Халикова Академии наук Татарстана Айрат Ситдиков.

— В ходе обсуждений с участием Рифката Минниханова (президента Академии наук Татарстана, — прим. ред.) была определена необходимость проведения встреч российских и китайских ученых. На следующий год, ориентировочно в апреле, запланирована конференция с организацией совместных обсуждений по изучению истории, культуры, археологии, этнографии и других гуманитарных направлений с китайскими специалистами, занимающимися проблемами Степной Евразии, — заявил он.

По словам Айрата Ситдикова, уже есть первые плоды обмена опытом китайских и татарстанских специалистов. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Изучать историю этой древней цивилизации невозможно, не исследуя Болгар.

— Безусловно, в этих вопросах и исследованиях одними из определяющих являются исследования, связанные с Болгарским городищем. Болгар — это уникальное явление. Профессор Вэй в своем выступлении и в ходе ознакомления с музеями Болгарского заповедника отметил его уникальность в европейском пространстве, где в течение 500 лет произошла консолидация огромного информационного пласта, дающего понимание о Степной Евразии, — подчеркнул Ситдиков.



При этом ранее история Поволжья часто оставалась вне зоны внимания китайских ученых, объяснил руководитель центра археологии Китайского университета Минцзу профессор Вэй Цзянь. Сотрудничество с Татарстаном поможет восполнить этот пробел.

Разговоры о сотрудничестве с республикой велись еще шесть лет назад, но планам помешала пандемия, заявил профессор Вэй. Зато сейчас преград для совместной работы нет. Изучение общего прошлого особенно актуально на фоне сближения России и Китая, отмечали эксперты.

В рамках исследования профессор Вэй и доктор наук, сотрудник Университета Внутренней Монголии Нага Тээрбайэр посетили древние городища, расположенные на территории Татарстана: Болгар, Сувар, Биляр. Вместе с ученым из университета Минцзу приехали познакомиться с историей Поволжья и его ученики. Участвовали в экспедиции также студенты Казанского университета. Подготовка молодых специалистов определяет будущее исследований, подчеркнул Ситдиков.



«Нас интересуют письменные источники, которые хранятся в китайских архивохранилищах»

В свою очередь, у татарстанских ученых появилась возможность изучить исторические документы, которыми располагает Китай.

— Нас, как историков, конечно же, интересует источниковая база, письменные источники, которые в огромном количестве хранятся в китайских архивохранилищах, библиотеках. Эти источники еще во многом неизвестны нам и способны пролить свет на многие важные, но в то же время слабоизученные моменты нашей истории, — уверен директор Института истории им. Марджани Академии наук Татарстана Радик Салихов.

Документы, которыми обладает Китай, могут пролить свет на многие важные моменты нашей истории, уверен директор Института истории им. Марджани Академии наук Татарстана Радик Салихов. скриншот c youtube.com

По словам Айрата Ситдикова, уже есть первые плоды обмена опытом китайских и татарстанских специалистов:

— В ходе первых обсуждений было понятно, что есть чему поучиться даже в полевой части работы. Это очень интересно, потому что в Китае сложились свои подходы вскрытия культурных напластований, в России — свои, тоже с большим опытом. Эти моменты позволяют нам прийти к выработке, возможно, методических норм.

Он добавил, что коллеги также обсуждали вопросы, связанные с радиоуглеродным датированием, проблемы, относящиеся к материаловедению и технологии. В планах — создание программы ведения совместных работ в этом направлении.

Еще один проект, который реализует Академия наук Татарстана, — это исследование комплекса золотоордынских ханских мавзолеев XIV века у села Лапас в Астраханской области, рассказал Ситдиков. Территория памятника занимает порядка 300 гектаров и включает в себя более 20 погребений. Последние три года ведутся археологические исследования на одном из самых крупных мавзолеев комплекса. «Наша позиция — на этой территории должен быть создан музей, именно на этом месте», — подчеркнул директор Института археологии имени Халикова.

В работе центра заинтересованы и другие страны

Китай не единственная страна, заинтересованная в совместном изучении Степной Евразии.



— Центр именно международный. У нас с китайскими коллегами идут отношения. Хорошие отношения складываются и с монгольскими коллегами. Идет сотрудничество с коллегами из Центральной Азии: Киргизии, Узбекистана, Казахстана, — отметил Ситдиков.

«Венгерские ученые к этим процессам тоже подключены», — дополнил список Салихов.

Как отметил директор Института истории им. Марджани, те исследования, что сейчас ведутся в Центре изучения Степной Евразии, — это лишь начало его деятельности. «Думаю, в ближайшие годы мы сможем более подробно представить и характер сотрудничества, и то, как ведутся проекты», — подытожил Радик Салихов.



Галия Гарифуллина