В Казани частично перекроют движение на двух улицах Московского района

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На некоторых участках улиц Восход и Академика Королева в Московском районе Казани будет ограничено движение транспорта и пешеходов. Это связано с реконструкцией тепловода, сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.

С 15 по 31 августа нельзя будет проехать и пройти по участкам улиц Восход (в районе домов №29 и №39) и Академика Королева (в районе здания №39 по улице Восход).

Напомним, что также в Казани до 12 сентября ограничат движение по улице Васильченко. Там будут размещать трассы электрокабеля и кабеля связи.

Олег Исаков