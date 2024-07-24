Космонавты впервые «услышали» Млечный Путь ровно 45 лет назад

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Летом 1979 года грузовой корабль «Прогресс» доставил на орбитальную станцию «Салют-6» антенну первого космического радиотелескопа (КРТ-10), сообщается в телеграм-канале «Роскосмоса».

Космонавты Валерий Рюмин и Владимир Ляхов направляли антенну в нужную сторону. Так телескоп мог уловить радиоизлучение даже самых отдаленных объектов. Радиоволны преобразовывались в электрические сигналы, которые уже можно проанализировать. Это позволило уточнить распределение газа и пыли, получить данные о плотности и температуре, а также магнитных полях в невидимой глазу части Млечного Пути.

Когда пришло время завершить эксперимент, космонавтам пришлось вручную отправить антенну в космическое плавание. Автоматика сработала, но антенна зацепилась за станцию. В открытом космосе Валерий Рюмин перерезал тросы и с помощью специального инструмента отправил антенну в полет.

Генеральный конструктор России по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктор РКК «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев сообщал, что первая высадка российских космонавтов на Луну планируется в период с 2031 по 2040 год.

Рената Валеева