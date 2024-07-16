Этой зимой улицы Казани от снега будут очищать более 800 единиц спецтехники

Фото: Максим Платонов

Этой зимой улицы Казани от снега будут очищать более 800 единиц спецтехники. Всего в распоряжении города находится 612 машин, включая снегопогрузчики, малогабаритные уборочные машины, роторные снегоочистители и комбинированные дорожные машины. В этом году через ГУП РТ «Татлизинг» приобрели еще 21 единицу спецтехники — грейдеры, тракторы и погрузчики. Кроме того, во время обильных осадков планируется привлекать от сторонних организаций еще от 150 до 200 машин, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Снег будут утилизировать на восьми снегоплавильных пунктах МУП «Водоканал», которые оснащены 14 приемными камерами. Общая проектная мощность всех объектов составляет 8 тыс. тонн снега в сутки, а одна камера плавит 574 тонны в день. Также будет функционировать площадка для складирования снега по улице Тэцевской площадью более 12 тыс. квадратных метров.

На сегодня у предприятий в наличии 6 800 тонн реагента, однако необходимо закупать еще. Что касается песко-соляной смеси, то ее подготовят более 70 тыс. тонн. Предприятиям предстоит убирать в зимний период дороги протяженностью 2 тыс. км. Отметим, что общая площадь территории составляет более 22 млн кв. метров, из которых 4 млн — тротуары.



Острой проблемой остается нехватка кадров. Минимальная потребность на муниципальных предприятиях составляет 570 водителей с учетом субподрядных организаций, а для полноценной работы в две смены требуются 654 человека.

Проблема нехватки дворников остро стоит и в управляющих компаниях. Организации имеют в штате около 1 500 дворников, однако для качественной уборки снега во время обильных снегопадов необходимо трудоустроить еще как минимум 500 человек. При этом имеющийся у управляющих компаний парк спецтехники достаточен — 191 единица.

За прошлую зиму с улиц Казани вывезли более 2,1 млн тонн снега. До 2 февраля в городе действовал план «Буран». В уборке были задействованы более 1 000 единиц техники и свыше 750 дорожных рабочих, а смены достигали 14—16 часов. Также привлекались дополнительные ресурсы городских предприятий и организаций — свыше 600 единиц техники.