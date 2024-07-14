«Енисей» обыграл «КАМАЗ» в матче первого тура Первой лиги по футболу

Фото: Динар Фатыхов

Красноярский футбольный клуб «Енисей» одержал победу над командой «КАМАЗ», представляющей Набережные Челны, в матче первого тура нового сезона Первой лиги. Игра прошла на стадионе в Красноярске и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Голы за «Енисей» забили Ян Цесь на 62-й минуте и Александр Ломакин на 71-й.

Единственный мяч за команду «КАМАЗ» забил Павел Горелов на первой добавленной ко второму тайму минуте.

Следующий матч «Енисея» состоится 20 июля — в рамках второго тура команда отправится в гости к саратовскому «Соколу». В тот же день «КАМАЗ» сыграет с тульским «Арсеналом» на выезде.

Напомним, казанский «Рубин» победил «КАМАЗ» со счетом 2:1 в первом контрольном матче на сборах в Казани.