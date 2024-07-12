Издательство Corpus выпустит книгу Уолтера Айзексона «Илон Маск»

Фото: Екатерина Петрова

Издательство Corpus анонсировало выпуск книги Уолтера Айзексона «Илон Маск». Оригинальная версия биографии вышла в сентябре 2023 года и стала книгой года по версии Apple, Amazon, The Time и Financial Times.

Книга рассказывает о жизни одного из самых известных и противоречивых новаторов современности Илона Маска. Айзексон, автор бестселлеров о Стиве Джобсе и других выдающихся личностях, представляет интимный портрет человека, который привел мир в эру электромобилей, частных космических исследований и искусственного интеллекта.

Айзексон провел два года, изучая Маска, посещая его встречи, прогуливаясь с ним по заводам и проводя часы в интервью с ним, его семьей, друзьями, коллегами и противниками. Результатом стала откровенная история, полная рассказов о триумфах и трудностях.

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Екатерина Петрова