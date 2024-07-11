Специалисты МЧС из России, Китая и Монголии готовятся к совместным учениям в 2025 году

Фото: Максим Платонов

Глава МЧС России Александр Куренков провел двусторонние встречи с представителями Китая и ОАЭ в Казани. В ходе встреч обсуждались перспективы развития сотрудничества между спасательными службами трех стран.

На встрече с министром по реагированию на ЧС Китая Ван Сянси были определены векторы партнерства в области обмена данными космического мониторинга. Стороны выразили уверенность, что регулярный обмен данными и дальнейшее совершенствование механизма информационного взаимодействия позволят эффективнее противодействовать угрозам стихийных бедствий, в том числе на приграничных территориях.

МЧС России выразило готовность обучить летные экипажи Китая тушению пожаров с самолетов Ил-76. Также было объявлено, что в сентябре этого года МЧС России направит сборные в Харбин для участия в XIX чемпионате мира среди мужчин и X чемпионате мира среди женщин.



Специалисты России, Китая и Монголии уже готовятся к совместным учениям в августе 2025 года в Хабаровске. Кроме того, Китай рассматривает возможность участия в масштабных учениях в российской Арктике в 2025 году.

В беседе с замруководителя Национального управления ОАЭ по предупреждению и ликвидации последствий ЧС Обейдом Рашидом АЛ Хассаном Аль-Шамси обсуждалось участие арабского государства в международных организациях в области защиты населения и территорий от природных опасностей.

Александр Куренков отметил, что совместная работа спасателей России и Эмиратов имеет положительные результаты в практической плоскости — она помогла снизить количество жертв и способствовала уменьшению ущерба от последствий чрезвычайных ситуаций в Сирии, Турции, Ливии. Глава МЧС предложил развивать кооперацию в образовательной сфере и рассмотреть возможность вступления коллег из ОАЭ в Международную спортивную федерацию пожарных и спасателей.