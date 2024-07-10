Завтра в Татарстане ожидаются грозы и сильный ветер

Фото: Максим Платонов

По сообщению Гидрометцентра Татарстана, вечером 10 июля, ночью и днем 11 июля на территории республики и в Казани местами ожидаются грозы. Порывы ветра ночью могут достигать 15 м/с, а днем — 15—20 м/с.

В Татарстане продолжается аномальная жара, которая уже побила два температурных рекорда в июле. Начальник Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана Сергей Захаров отмечает, что таких высоких температур не было с 2010 года.