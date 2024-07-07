На нефтебазе в Кубани ликвидировали пожар

Фото: Артем Гафаров

На вторые сутки спасатели сумели ликвидировать пожар на нефтебазе в станице Ленинградской после атаки беспилотников на Краснодарский край. Об этом сообщили в оперштабе региона.

— В станице Ленинградской спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе после атаки БПЛА, — отмечается в сообщении.

В ночь с 5 на 6 июля объекты Ейского, Ленинградского и Павловского районов Краснодарского края подверглись атаке беспилотниками. После этого на нефтебазе произошло возгорание резервуаров по хранению топлива, которое было потушено в субботу. В станице Ленинградской в результате атаки дронов также произошло загорание резервуара с топливом.