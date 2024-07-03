В Москве арестован старший тренер сборной России по вольной борьбе по делу о содействии терроризму

Старший тренер сборной России по вольной борьбе Алишери Исматзода был арестован судом в Москве. Его обвиняют в содействии терроризму. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости» из зала суда.

Следствие считает, что Исматзода склонял, вербовал или иным образом вовлекал людей в совершение преступлений террористической направленности либо готовил их к этому. Если его вина будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Напомним, парламентская комиссия России рекомендовала Генпрокуратуре России и ФСБ рассмотреть вопрос о признании вооруженных сил, Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины террористическими организациями.