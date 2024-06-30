Алекс Перейра защитил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе

Бразильский боец смешанного стиля Алекс Перейра одержал победу над чехом Иржи Прохазкой в главном поединке турнира UFC 303, который прошел в Лас-Вегасе.

Бой завершился в начале второго раунда нокаутом. Для 36-летнего Перейры это была вторая защита титула чемпиона UFC в полутяжелом весе. Чемпионом среди полутяжеловесов он стал в ноябре 2023 года, победив в вакантном поединке того же Прохазку. В апреле нынешнего года Перейра в первый раз защитил пояс, взяв верх над американцем Джамаалом Хиллом.

Ранее бразилец завоевал, но вскоре утратил титул чемпиона UFC в среднем весе. Победа в Лас-Вегасе стала для него 11-й в смешанных единоборствах при двух поражениях. 31-летний Прохазка потерпел пятое поражение при 30 победах.