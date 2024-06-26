Форум Beinopen в Казани «Система моды 2024+6: предвидение новых сил»

28-29 июня в Национальной библиотеке республики Татарстан и Центре современной культуры «Смена» пройдет Форум модной индустрии, организованный Институтом развития индустрии моды Beinopen.

Публичная программа

Форум «Система моды 2024+6: предвидение новых сил» пройдет на двух площадках — 28 июня в Национальной библиотеке Республики Татарстан и 29 июня в Центре современной культуры «Смена».

В программе — 11 бесплатных лекций и дискуссий с участием приглашенных экспертов и казанских деятелей моды. Среди спикеров: основательница модельного агентства Lumpen Авдотья Александрова, исследовательница в области регенеративного дизайна Ольга Глаголева, основатель магазина Outpac Рустэм Хайбуллин, руководитель «Долями» Дмитрий Серегин, гештальт-консультант Владимир Тринос, создательница культурного проекта Your Yool Татьяна Черногузова и другие.

Расписание:



28 июня

Национальная библиотека РТ (ул. Пушкина, 86)





11:00 — 11:50

Лекция «Модная утопия: как создать среду для развития 100 тысяч российских марок»

Спикер: Алексей Баженов, основатель Института Beinopen





12:00 — 13:20

Беседа «Как происходит усложнение культуры потребления моды: от общероссийской ситуации — к экосистеме Казани»

Спикер: Рустэм Хайбуллин, основатель Outpac



13:30 — 15:00

Беседа «Что банк делает на fashion-рынке? Тонкости работы с индустрией моды»

Спикеры: Дмитрий Серегин, руководитель «Долями»;

Артем Глебов, основатель бренда CHUKCHA;

Тимур Ахметшин, руководитель it-отдела бренда СВЯТАЯ.





16:00 — 17:30

Лекция «О чем мода сегодня: тренды 2024+»

Спикер: Максим Муратов, исследователь моды, главный редактор Beinopen





17:40 — 18:40

Беседа «Новые способы присутствия в моде: тело и образ в эпоху тотальной эклектики»

Спикер: Авдотья Александрова, основательница модельного агентства Lumpen





18:50 — 21:00

Творческий вечер культурного проекта Your Yool

Спикеры: Таня Черногузова, основательница проекта Your Yool;

Артур Голяков, художник, куратор, участник коллектива Plague, сооснователь выставочных пространств Plague Space и Plague Office;

Зухра Салахова, художница, соосновательница выставочного пространства Plague office.

29 июня

ЦСК Смена (ул. Бурхана Шахиди, 7)





11:00 — 11:50

Беседа «Как fashion-предпринимателю сохранять созидательную энергию, когда за окном — эпоха катастроф»

Спикер: Владимир Тринос, бренд-стратег, арт-директор и организационный гештальт-консультант





12:00 — 13:30

Беседа «Modest fashion: как исламская культура одежды развивается в контексте современной моды»

Спикеры: Зайнаб Сайдулаева, founder / CEO бренда Measure и сети концепт сторов Others;

Гаджи Гусейнов, управляющий партнер Measure / Others.





13:40 — 15:00

Лекция «Новые стратегии sustainability: как трансформируются идеи устойчивого развития моды»

Спикер: Ольга Глаголева, основательница движения GO Circle





16:00 — 17:30

Дискуссия «Как будут продавать и покупать моду до конца 20-х: поколение альфа, геймификация опыта, трехмерные соцсети»

Спикеры: Ева Свиридова, основательница студии Sxema;

Лиза Кузнецова, исследователь моды, проект-менеджер Beinopen.





17:40 — 19:30

Дискуссия «Мудборд казанской культуры»

Спикеры: Кирилл Маевский, сооснователь ЦСК «Смена»;

Евгения Мусина, со-куратор фестиваля НУР, креативный директор мультимедийной студии Formate.





Профессиональная программа

У Форума будет не только теоретическая, но и практическая составляющая: кроме основного лектория оба дня будет работать бизнес-зал — пространство для нетворкинга фэшн-предпринимателей. Стать участником профессиональной программы и получить индивидуальную консультацию по ведению бизнеса, а также узнать больше о инструментах повышения продаж смогут основатели и руководители брендов или магазинов. Кураторами бизнес-зала выступят эксперты Beinopen и специалисты из команды BNPL-сервиса «Долями».

Форум Beinopen «Система моды 2024+6: предвидение новых сил»

28 июня — Национальная библиотека РТ

29 июня — Центр современной культуры «Смена»







