Количество камер фиксации нарушений ПДД в России растет

Фото: Максим Платонов

МВД предоставило данные о количестве работающих комплексов фиксации нарушений ПДД по итогам первого квартала. Всего на дорогах сейчас действуют 29,8 тысячи таких устройств. Из них 26 тысяч — стационарные, 3 тысячи — передвижные и 0,8 тысячи — мобильные, сообщает «Коммерсантъ».



За пять месяцев текущего года в отношении собственников транспортных средств по нарушениям, зафиксированным специальными техническими средствами, вынесено 79,4 млн постановлений по делам об административных правонарушениях.



Напомним, с 1 сентября в России вступят в силу новые правила применения дорожных комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Зона контроля скорости должна начинаться через 150—300 метров после предупреждающего знака.