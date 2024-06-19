В Казани сегодня до +26 °С, местами кратковременный дождь

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Сегодня в Казани прогнозируется переменная облачность, кратковременные дожди, местами сильные грозы, локально ливни, град. Максимальная температура воздуха днем — от +24 до +26 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Ветер северо-западный 6—11 м/с, местами порывами до 14 м/с.

По Татарстану прогнозируется переменная облачность, кратковременные дожди, местами сильные грозы, локально ливни, град. Ветер юго-западный с переходом днем на северо-западный 6—11 м/с, местами порывами до 14 м/с, при грозе шквалистые усиления 15—20 м/с, локально до 24 м/с. Максимальная температура воздуха днем от +23 до +28 °С.