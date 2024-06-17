В Ливане открыли памятник Александру Пушкину в честь 225-летия со дня рождения поэта

Фото: Динар Фатыхов

В субботу, 15 июня, в ливанском городе Айнаб, расположенном к юго-востоку от Бейрута, торжественно открыли памятник русскому писателю и поэту Александру Пушкину. Мероприятие было приурочено к 225-летию со дня рождения поэта и стало символом дружбы между Россией и Ливаном.

Памятник установили в парке Российско-ливанской дружбы по инициативе Ассоциации выпускников РУДН. В церемонии открытия участвовали российские дипломаты, представители Русского дома в Ливане, россияне, проживающие в стране, представители ливанской общественности и мэр Айнаба Гази Шаар. Памятник торжественно открыл российский посол в Ливане Александр Рудаков.

Мероприятие прошло в рамках празднования Дня русского языка и 80-летия установления российско-ливанских дипломатических отношений. В своем выступлении Александр Рудаков отметил важность русского языка как средства межнационального и международного общения, подчеркнув его значительный вклад в мировую культуру и науку.

«На родном языке Пушкина, Толстого, Достоевского и Тургенева созданы всемирно признанные достижения российской культуры и науки», — подчеркнул он.

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Екатерина Петрова