Сегодня в Казани до +30 градусов и без осадков

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Сегодня в Казани прогнозируется переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха днем — от +28 до +30 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Ветер северо-западный 5—10 м/с, местами усиления до 14 м/с.

По Татарстану прогнозируется переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, днем локально град. Ветер юго-западный 5—10 м/с, локально до 14 м/с. Максимальная температура воздуха днем от +27 до +35 °С.