В Татарстане подготовили объекты связи к жаркой погоде

Фото: пресс-служба "Мегафона"

Для жителей шести населенных пунктов республики повысили надежность мобильной сети. МегаФон обновил климатическое оборудование на базовых станциях. Это обеспечит абонентам стабильный сигнал, даже при сорокаградусной жаре.

В рамках подготовки к летнему сезону оператор заменил системы кондиционирования на новые. Работы прошли в селах Бело-Безводное, Усады (Лаишевский район), Среднее Алькеево, Большие Меми, в Арске и на территории особой экономической зоны «Алабуга». Это поможет клиентам оператора круглосуточно и при любой погоде оставаться на связи со своими близкими.

Высокая температура воздуха плохо влияет на отказоустойчивость сети и, как следствие, на корректную работу базовых станций. При перегреве приборы могут отключаться. Благодаря проведенным работам вероятность их выхода из строя минимизирована.

— Каждая базовая станция нуждается в собственной климатической системе. Кондиционеры, как и другое телекоммуникационное оборудование, работают интенсивнее в периоды пиковой абонентской активности, когда пользователи чаще пользуются телефоном и интернетом. Летом жара и увеличение турпотока усиливают нагрузку на системы климатического контроля. Регулярное техническое обслуживание и своевременное обновление помогает поддерживать среднюю температуру внутреннего оснащения телеком-объектов порядка +20 градусов круглый год, — рассказал директор МегаФона в Татарстане Михаил Русинов.

В этом году с приходом теплой погоды жители республики стали больше времени проводить онлайн. За последние две недели мобильный интернет-трафик в районах республики вырос на 10%.

На этой неделе в Татарстане усилился летний зной — воздух прогревается до +35°С. Жара негативно влияет не только на людей, но и на технику, в том числе на смартфоны. Больше всего от перегрева страдают аккумуляторы — высокая температура запускает в них химические реакции, из-за которых батарея теряет емкость и даже может вздуться. Чтобы сохранить работоспособность гаджета, эксперты рекомендует придерживаться простых правил:

Не оставляйте устройство на солнце, особенно в закрытой машине. В лучшем случае — быстро разрядится батарея или аппарат сам отключится. В худшем — гаджет выйдет из строя.

Закрывайте ненужные приложения, которые работают в фоновом режиме, не загружайте на жаре большие файлы, отключите модуль Wi-Fi. Чем меньше операций будет выполнять процессор устройства, тем меньше он будет нагреваться.

Сделайте яркость экрана минимальной — так заряд телефона на жаре продержится дольше.

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