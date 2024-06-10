Россия и Белоруссия намерены увеличить товарооборот на 50% к 2030 году

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что Россия и Белоруссия планируют увеличить взаимный товарооборот на 50% к 2030 году, сообщает РИА «Новости».



По словам Оверчука, показатели совместного товарооборота уже выросли на 7,1%, достигнув 3,5 триллиона российских рублей.

Россия и Белоруссия намерены как минимум вполовину увеличить текущие показатели с учетом проводимой политики импортозамещения и наращивания кооперационного взаимодействия предприятий. Оверчук подчеркнул, что для обеих стран крайне важно развивать сотрудничество в экономической сфере, учитывая стратегическое партнерство между Россией и Белоруссией.

Напомним, в 2023 году товарооборот между Россией и странами Африки вырос на 30%.