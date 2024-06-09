Нарендра Моди стал премьером Индии третий раз подряд

Нарендра Моди стал премьер-министром Индии третий раз подряд и принес присягу, сообщает РИА «Новости».

Моди со времен Джавахарлала Неру стал первым премьером, занимающим пост главы правительства три срока подряд. Также присягу приняли Амит Шах и Раджнатх Сингх, занимавшие в предыдущем кабинете посты министров внутренних дел и обороны соответственно, они продолжат свою работу.

С 19 апреля по 1 июня в Индии проходили выборы. По их итогам «Национальный демократический альянс» во главе с правящей партией «Бхаратия джаната парти» Моди одержал в них победу.



Елизавета Пуншева