«Эксмо-АСТ» расширяет питчинги: видеоигры и театры на очереди

Фото: Динар Фатыхов

Издательская группа «Эксмо-АСТ» планирует расширить формат питчингов, включив в него видеоигры и театральные постановки. Об этом сообщил генеральный директор издательства «Эксмо» газете «Ведомости». Первые питчинги для театров и разработчиков видеоигр могут состояться уже осенью 2024 года.

Питчинги киносериальных экранизаций книг были запущены «Эксмо-АСТ» в феврале 2023 года. В рамках этих питчингов группа намерена соинвестировать в самые яркие проекты, покрывая до 25% производственного бюджета, с общим объемом инвестиций в 300 млн рублей. В 2023 году «Эксмо-АСТ» заключила 18 сделок по продаже прав на экранизации своих книг, что стало рекордом.

Продажа прав на книги для других медиапроектов выгодна обеим сторонам. Например, тираж повести Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» после выхода одноименной экранизации вырос с 2 тыс. до 90 тыс. экземпляров. Роман «Зулейха открывает глаза» увеличил тираж с 3 тыс. до 670 тыс. экземпляров после показа сериала.

Киносериальные проекты по бестселлерам часто оказываются успешными. Фильм «Сердце Пармы» собрал 934,5 млн рублей, а сериал «Эпидемия» вошел в топ-10 самых популярных неанглоязычных сериалов Netflix в 2020 году.

Спрос на покупку прав для театральных постановок также растет. В 2022 году доля спектаклей по современным российским произведениям составила 13,2% от всех постановок. Однако театральные постановки не так сильно влияют на продажи книг, как экранизации, но способствуют повышению узнаваемости книг и авторов, считают эксперты.

Кросс-медийное сотрудничество между игровой и литературной индустриями приносит взаимную выгоду. Одним из успешных примеров стала игра «Ведьмак», созданная по мотивам книжной серии Анджея Сапковского. У популярных книг уже есть лояльная аудитория, что облегчает продажу видеоигр по их мотивам.

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Екатерина Петрова