В одном из сел Бавлинского района Татарстана в частном дома ветром была сорвана кровля

В частном доме села Васькино Туйралы Бавлинского района с пристроенным вплотную гаражом ветром сорвало кровлю на площади 72 кв. м. В этот момент в доме находилась 60-летняя женщина, она не пострадала, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Сообщение о происшествии поступило в МЧС. На место оперативно прибыла группа спасателей, которая установила все обстоятельства произошедшего. Помощь подразделений МЧС России не потребовалась.

Аналогичная ситуация произошла сегодня в Кайбицком районе Татарстана. Там в результате порывистого ветра сорвало кровлю со школы. Происшествие произошло в селе Федоровское. В здании находятся школа и детский сад.

Разиль Самигуллин