Бюджет России получит 21,3 млрд рублей от отмены льгот по частотам LTE

Фото: Максим Платонов

В результате отмены льгот по оплате за использование радиочастот для технологии LTE федеральный бюджет России может получить 21,3 млрд рублей. Эти средства планируется направить на обеспечение доступа в интернет в государственных образовательных организациях и избирательных комиссиях. Это следует из проекта изменений в федеральный бюджет на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов, пишет «Интерфакс».

Полученные деньги также будут использованы для организации точек доступа Wi-Fi в учебных классах, предоставления верифицированного цифрового образовательного контента и онлайн-доступа к образовательным ресурсам и сервисам на базе Университета Иннополис.

Кроме того, средства могут быть направлены на строительство и проектирование магистральных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) для подключения к единой сети электросвязи удаленных районов Якутии, Тывы, Чукотки, Хабаровского края и других регионов.

Льгота по оплате использования радиочастот была отменена приказом Минцифры России на период с 1 января по 31 декабря 2024 года.

Напомним, в Татарстане реализуют проект отечественной базовой станции LTE (с беспроводной высокоскоростной передачей данных для мобильных телефонов). Об этом сегодня на встрече говорили заместитель премьер-министра — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко и гендиректор НПО «Радиоэлектроника» им. Шимко Андрей Белов.



Рената Валеева