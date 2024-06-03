Килиан Мбаппе перешел в мадридский «Реал» на правах свободного агента

Французский футболист Килиан Мбаппе перешел в мадридский «Реал» на правах свободного агента. Клуб подписал с игроком контракт на 5 лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальный сайт королевского клуба.

Сезон 2023/2024 Килиан Мбаппе отыграл за парижский PSG, в нем он играл с 2017 года. За время, проведенное в Париже, игрок стал шестикратным чемпионом Франции и четыре раза выиграл кубок страны. Вместе со сборной Франции он стал чемпионом мира 2018 года и вице-чемпионом в 2022 году.

Стоить подчеркнуть, что первые слухи о переходе Килиана Мбаппе появились еще семь лет назад, в момент когда он переходил из «Монако» в парижский клуб.

Разиль Самигуллин