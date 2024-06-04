«Банк Казани» победил в номинации «За развитие онлайн-системы представления банковских гарантий для МСП»

Фото: предоставлено пресс-службой «Банка Казани»

На днях в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты Российской Федерации состоялся финал конкурса «Лучшая банковская программа для МСП — 2024». Конкурс проводится в рамках Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий».

В этом году конкурс проходит уже в девятый раз — и за время своего существования он стал важной площадкой для презентации актуальных банковских программ в поддержку малого и среднего бизнеса.

Главная цель конкурса — стимулирование развития рынка качественных банковских продуктов и услуг для малого и среднего бизнеса и содействие созданию равных условий конкуренции. Он проходит при поддержке Совета Федерации и Государственной думы ФС РФ, Банка России, Минэкономразвития России, госкорпорации развития ВЭБ.РФ, Корпорации МСП и Ассоциации банков России.

По решению экспертного жюри ООО КБЭР «Банк Казани» получил Диплом за победу в номинации «За развитие онлайн-системы представления банковских гарантий для МСП» в рамках специальной номинации «Лучшая банковская программа для МСП — 2024».

«Когда мы только запускали конкурс, специальных программ для МСП не было вообще, — отметила вице-президент ТПП России Елена Дыбова. — За это время сделано многое — представители банковского сектора поняли, что малый и средний бизнес страны, в том числе и семейный, растет и развивается, несмотря на различные кризисные ситуации, активно использует конкурентоспособные услуги и ждет новых. Ведь сейчас бизнес хочет уже не только получать «классические» банковские услуги, связанные с обслуживанием и финансированием, но и видеть в банке надежного партнера, который способен предоставить целый комплекс продуктов и услуг, снимающих всю «головную боль» клиентов. Поэтому основная цель нашего конкурса в том, чтобы взаимоотношения МСП и банкиров стали дружескими».

Напомним, «Банк Казани» несколько лет подряд становится победителем конкурса «Лучшая банковская программа МСП». В 2020 году награда была получена в номинации «Антикризисная поддержка бизнеса». В 2021 году Банк Казани был награжден дипломом за победу в номинации «Выбор предпринимателей». В 2022 году «Банк Казани» победил в спецноминации «Долгосрочный партнер региональной экономики».

ООО КБЭР «Банк Казани»